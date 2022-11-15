اجتماع عاجل للحكومة البولندية بعد مقتل شخصين بصواريخ روسية على الحدود

الثلاثاء 15/نوفمبر/2022 - 09:47 م

قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع، بعد مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا.

وقالت وسائل إعلام بولندية، إن "صاروخين طائشين أصابا بلدة برزيودوف شرقي البلاد على الحدود مع أوكرانيا".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها "تتعامل بجدية مع التقارير التي تحدثت عن سقوط صاروخين روسيين داخل الأراضي البولندية"، وقال البنتاجون في بيان، إننا "واضحون بشأن الدفاع عن أراضي الناتو".

وأوردت "أسوشييتد برس" ذلك، نقلًا عن عن مسؤول استخباراتي أمريكي، فيما قال البنتاجون إنه لا يمكنه تأكيد التقارير.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر في مؤتمر صحفي، "نحن على علم بالتقارير الصحفية التي تزعم أن صاروخين روسيين أصابا موقعًا داخل بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية. يمكنني أن أخبرك أنه ليس لدينا أي معلومات في الوقت الحالي لتأكيد هذه التقارير ونبحث في هذا الأمر بشكل أكبر،

كتب بيوتر مولر، المتحدث باسم رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، على تويتر أن رئيس الوزراء دعا إلى اجتماع طارئ مع وزراء الأمن القومي ووزراء الدفاع.

وقال مولر إن الاجتماع العاجل كان بسبب "وضع متأزم".