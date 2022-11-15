كأس العالم 2022.. ساديو مانى يغيب عن مواجهة هولندا

الثلاثاء 15/نوفمبر/2022 - 09:11 م

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، تطورات الإصابة التى يعانى منها ساديو مانى نجم بايرن ميونخ والمنتخب السنغالى، وموقفه من المشاركة فى كأس العالم.

وكشفت صحيفة سكاى سبورتس، أن ساديو مانى سيغيب بشكل أكيد عن مواجهة هولندا فى بداية مشوار المنتخب السنغالى فى كأس العالم، وموقفه من المواجهتين التاليتين فى دور المجموعات بكأس العالم غير محدد حتى الآن.

وغادر النجم السنغالي مباراة فريقه بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن مصابا، في الدوري الألماني قبل 12 يومًا من خوض منتخب أسود التيرانجا، منافسات كأس العالم.

ووقع منتخب السنغال في المجموعة الأولى لكأس العالم، رفقة قطر وهولندا والإكوادور، وتخوض أول مباراة لها في النهائيات ضد هولندا ثم تواجه قطر وأخيرا الإكوادور.

جدير بالذكر، تنطلق ضربة بداية الحدث الرياضي الأهم خلال العام الجاري، بافتتاح بطولة كأس العالم 2022، التي تقام خلال الفترة من 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، في نسخة استثنائية لأول مرة في دولة عربية، حيث تستضيف الأراضي القطرية البطولة العالمية في آخر نسخ المونديال التي تشهد مشاركة 32 منتخبًا، لتقام على 8 ملاعب ليصبح مونديال قطر ثاني أكثر البطولات استخدامًا للملاعب.