مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد أهمية تماسك المجتمع الدولي ضد الإرهاب

الثلاثاء 15/نوفمبر/2022 - 08:20 م

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أهمية أن يكون المجتمع الدولي متماسكًا ضد الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي للأعرجي -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن ذلك جاء خلال استقبال الاعرجي، السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، حيث بحثا آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، واستمرار التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن بحث إنهاء ملف مخيم الهول السوري وضرورة تفكيكه، لمنع نشوء جيل جديد من داعش الإرهابي".

وشدد الأعرجي، خلال اللقاء، على أهمية أن يكون المجتمع الدولي متماسكا ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن حادث التفجير الأخير في اسطنبول هو عمل إرهابي، ولابد من الوقوف بوجه الإرهاب وملاحقته أينما كان، حتى القضاء عليه.

بدورها، أكدت السفيرة الأمريكية، أنه ما زال أمام المجتمع الدولي شوط كبير لهزيمة داعش، مجددة التأكيد على استمرار الولايات المتحدة بتقديم الدعم للحكومة العراقية، والمساعدة في بناء قدرات الأجهزة الأمنية العراقية على المدى البعيد.

وأشارت إلى أن "بلادها تركز على البرامج الاقتصادية والصحية والثقافية ودعم جهود مكافحة الفساد، وتعزيز الجانب الأمني".