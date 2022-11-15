جامعة العريش تطلق قافلة متعددة التخصصات لقرية الخربة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الثلاثاء 15/نوفمبر/2022 - 06:57 م

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش، قافلة متعددة التخصصات لقرية الخربة، حيث استقبل شيوخ وعواقل قرية الخربة ورئيس الوحدة المحلية القافلة بالوحدة المحلية بالقرية، وقد لاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي والذين بدورهم أشادوا بجهود قافلة جامعة العريش.

وذلك في إطار مشروع القوافل الشاملة التي تنفذها جامعة العريش في مساهمتها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، إن جامعة العريش لا تدخر جهدًا في تقديم خدماتها للمجتمع التي هي جزء منه، وتشارك بكل طاقتها ومواردها في المشروعات والمبادرات القومية المختلفة، إيمانًا بأهمية هذه المبادرات، وبدور الجامعة الرائد في الخدمة المجتمعية.

وأوضح أن القافلة شملت عدد كبير من التخصصات في مجالات الطب البشرى، والبيطري، والإرشاد الزراعي، والتثقيف الصحي على مستوى قرى ومدن شمال سيناء.

حيث قام أساتذة كلية الطب بالتوجه إلى الوحدة الصحية لقرية الخربة والكشف على جميع المرضى المترددة على الوحدة وصرف العلاج المطلوب مجانًا، كما قام أساتذة كلية الطب البيطري بفحص عدد 50 أغنام وماعز، 1300 حالة من الدواجن، 90 من الأرنب بالإضافة للمواشي وتم صرف العلاج المناسب بالمجان.

وقام أساتذة كلية العلوم الزراعية بجولات موسعة داخل مزارع قرية الخربة، وذلك لحقن وتلقيح الأشجار التي تحتاج رعاية وتقديم الإرشادات للمزارعين وصرف المبيدات المناسبة للمزروعات وللأشجار بالمجان.

كما توجه أساتذة كلية التربية إلى مدرسة الخربة الابتدائية وقاموا أيضًا بعمل زيارة لمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة، وعمل مسابقات للأطفال وتوزيع الهدايا بغرض إدخال البهجة ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال.

وأكد رئيس الجامعة على استمرار التعاون المثمر بين جامعة العريش وجميع قرى ومدن إقليم سيناء وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تابع الندوات التثقيفية والتوعوية التي تتم على هامش القافلة لتوعية المواطنين بالعديد من التحديات المجتمعية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو البناء والتنمية الشاملة وتنفيذًا للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر القادمة.