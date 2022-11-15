بنك ناصر الاجتماعي يرفع عائد شهادة رد الجميل إلى 17.5%

الثلاثاء 15/نوفمبر/2022 - 01:05 م

صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بإنه تقرر الابقاء علي تقديم عائد مرتفع لشهادة "رد الجميل " المخصصة لذوي الفضل من كبار السن أكثر من 60 عاما.​

وأوضح عشماوي، أن بنك ناصر الاجتماعي يضع حقوق كبار السن على رأس أولوياته، وذلك بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي من شأنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بما يحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، لذلك تقرر رفع عائد شهادة رد الجميل 3 سنوات ليصبح 17.5% سنويا بدلا من 15.25% ورفع العائد الشهري الي 16.25 %، هذا بالإضافة الي طرحها لمدة سنة واحدة بعائد 12.25% سنويا او 11.75% شهريا، وذلك حرصا من البنك علي منح أعلي عائد بالسوق المصرفية لهم.

وافاد عشماوي، بإنه في إطار استمرار البنك في دعم المنظومة الصحية وجهود الأطباء والكوادر الطبية والسادة الصيادلة واستمراراً لنجاح شهادة "ايد واحدة " تقرر ايضا الاستمرار في تقديم الشهادة ورفع العائد ليصبح 12.25% سنويا كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه من جهود، مؤكدا أن قيمة الشهادات سواء "رد الجميل " أو " ايد واحدة" تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها بحد أقصي 2 مليون جنيه، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ اصدارها مع إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة وفقا للقواعد التي يقرها البنك، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن شراء الشهاده بشروط بسيطة تشمل البطاقة الشخصية والرقم التأميني.