مجلس الوزراء: ليس هناك في قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج شرط بحظر بيع السيارة

الثلاثاء 15/نوفمبر/2022 - 03:53 ص

قالت رئاسة مجلس الوزراء في إجابتها عن عدد من التساؤلات، حول القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الصادر بشأنها قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد إن المزايا التي يمنحها لك القانون إذا كنت مستوفيا للشروط، إنه يمكنك استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعمالك الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها عن السيارة، طبقا للشروط والأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء المنفذ له.

وأضاف مجلس الوزراء إنه ليس هناك في القانون اشتراط بحظر بيع السيارة. ومن ثم يمكن التعامل على السيارة المستوردة طبقا لأحكام القانون بكافة صور التعامل الجائزة قانونا.