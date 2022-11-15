مجلس الوزراء يجيب.. ماذا لو انتهت إقامة أحد الأفراد بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية لسيارات المصريين بالخارج؟

الثلاثاء 15/نوفمبر/2022 - 06:16 ص

قالت رئاسة مجلس الوزراء في إجابتها عن تساؤل عن ماذا لو انتهت إقامة أحد الأفراد بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وقبل إتمام إجراءات استيراد السيارة، وذلك وفق القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الصادر بشأنها قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد إن العبرة في الحكم على مدى استيفاء الشروط هي بوقت سداد المبلغ النقدي المستحق. وبالتالي فلا يؤثر انتهاء الإقامة في وقت لاحق على أحقيتك في الاستفادة من أحكام القانون، طالما كنت متمتعا بإقامة قانونية سارية وقت سداد المبلغ النقدي المستحق.

وأضافت أنه يشترط لاستفادة فرد الأسرة (الزوج/الزوجة أو الأبناء) ذات الشروط التي تشترط لاستفادتك شخصيا من أحكام القانون، وبالتالي يتعين أن يكون فرد الأسرة الذي يرغب في الاستيراد (أو ترغب في الاستيراد باسمه)، أن يكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق مصريا بلغ 16 عاما على الأقل، وأن يكون هو نفسه متمتعا بإقامة قانونية سارية في بلد الإقامة التي له/لها، أو لك فيه (بدلا منه)، حساب بنكي مضى على فتحه ثلاثة أشهر.