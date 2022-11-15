أمازون تستعد لتسريح الآلاف من العاملين بها

الثلاثاء 15/نوفمبر/2022 - 04:45 ص

من المقرر أن تقوم شركة "أمازون" الأمريكية بتسريح آلاف العمال بينما تواصل الشركة مراجعة واسعة النطاق لخفض التكاليف، بقيادة الرئيس التنفيذى آندى جاسى، حسبما قال مصدر مطلع على هذا الأمر.

وأضاف المصدر الذى لم يذكر اسمه، أن عمليات تسريح العمال فى شركة التكنولوجيا، والتى يمكن أن تبدأ فى أقرب وقت هذا الأسبوع، تستهدف موظفى الشركات، بحسب صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.

وبدأت "أمازون" بشكل منفصل بالفعل فى تسريح المتعاقدين العاملين فى التوظيف، والذين تم إخبارهم فى الأسابيع القليلة الماضية أن مهامهم كانت تنتهى فجأة، وفقًا لمصادر متنوعة حسبما ذكرت "وول ستريت".

تأتى عمليات التسريح فى الوقت الذى تجرى فيه أمازون مراجعة واسعة للتكاليف، حيث ركزت المراجعة على وحدة الأجهزة، التى ذكرت المجلة أنها خسرت 5 مليارات دولار سنويًا فى بعض السنوات الأخيرة، ويمكن أن تؤثر عمليات التسريح على حوالى 10 آلاف موظف، على الرغم من أن هذا الرقم قد يتغير.

وستمثل عملية التسريح أقل من 1٪ من القوى العاملة العالمية فى أمازون، والتى تجاوزت 1.5 مليون شخص فى نهاية سبتمبر، بما فى ذلك مئات الآلاف من العمال فى مستودعاتها.