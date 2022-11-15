توقعات خبراء الطقس لحالة الجو اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 15/نوفمبر/2022 - 07:00 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكرعلى الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى وجود فرصة بنسبة حدوث 40% لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وكذلك فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

