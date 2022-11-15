بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

الثلاثاء 15/نوفمبر/2022 - 12:08 ص

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

العاصمة الإدارية 24 16

6 أكتوبر 24 15

بنها 23 16

دمنهور 24 16

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 24 16

دمياط 23 19

بورسعيد 23 19

الإسماعيلية 24 16

السويس 25 17

الزقازيق 24 16

شبين الكوم 24 16

طنطا 23 17

شلاتين 28 22

الإسكندرية 22 17

العلمين الجديدة 22 17

وادي النطرون 24 16

مطروح 23 15

السلوم 21 12

سيوة 23 16

العريش 24 17

رفح 24 17

الطور 24 16

كاترين 18 09

رأس سدر 22 18

نخل 23 13

طابا 25 20

نويبع 27 20

حلايب 27 21

شرم الشيخ 28 21

الغردقة 27 19

مرسى علم 27 20

الفيوم 24 16

بني سويف 24 14

المنيا 25 13

أسيوط 24 12

سوهاج 25 13

قنا 28 17

الأقصر 29 16

أسوان 28 19

الوادي الجديد 27 12

أبوسمبل 28 18

أبو رماد 27 20

رأس حدربة 26 21.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

مكة 34 24

المدينة 33 21

الرياض 31 17

المنامة 28 24

أبوظبى 31 24

الدوحة 31 24

الكويت 27 17

دمشق 20 09

بيروت 22 16

عمان 18 08

القدس 18 10

غزة 22 13

بغداد 26 13

مسقط 31 23

صنعاء 26 05

الخرطوم 36 19

طرابلس 25 15

تونس 25 13

الجزائر 22 15

الرباط 25 14

نواكشوط 35 23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى

أنقرة 15 01

إسطنبول 15 10

إسلام آباد 24 09

نيودلهي 28 13

جاكرتا 31 26

بكين 15 01

كوالالمبور 31 24

طوكيو 14 09

أثينا 19 12

روما 17 13

باريس 12 08

مدريد 13 08

برلين 13 07

لندن 12 08

مونتريال 01 05-

موسكو 01- 04-

نيويورك 08 06

واشنطن 09 04

أديس أبابا 24 06.