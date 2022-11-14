محافظ الإسكندرية يرد على مشاهد وصور لتداعيات الأمطار: "غير صحيحة"

الإثنين 14/نوفمبر/2022 - 10:04 م

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، غدًا الثلاثاء، نافيًا حقيقة المشاهد التي تم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتُظهر مشاهد لعوم البط والجلوس بالكراسي في مياه الأمطار.

وأكد الشريف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «صدى البلد»، أن هذه الصور غير حقيقية، وقديمة، لافتًا إلى أن هناك بطء في حركة المرور ببعض الشوارع بسبب تجمعات مياه الأمطار، وتم التعامل مع هذه المياه ورفعها.

وأشار إلى أن المحافظة يوجد بها 110 سيارة كبيرة للصرف، إلى جانب جاهزية القوات البحرية التي تتدخل عند اللزوم، مشيرًا إلى أن الشوارع الرئيسية جفت بشكل كامل بعد سقوط الأمطار يوم أمس.