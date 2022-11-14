حسين فهمي: "القاهرة السينمائي" من أهم 14 مهرجانًا حول العالم

الإثنين 14/نوفمبر/2022 - 09:20 م

قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن السينما المصرية سينما رائدة، مشيدًا بتنظيم مهرجان القاهرة السينمائي، والضوابط التي تم تنفيذها بالمهرجان؛ مؤكدًا أن المهرجان يدعم مؤتمر المناخ؛ واتخذ عدة خطوات في هذا الصدد.

وأضاف، خلال مداخل هاتفية عبر قناة «صدى البلد»، أن مهرجان القاهرة السينمائي من أهم 14 مهرجانًا حول العالم أبرزهم فينيسيا وبرلين؛ مؤكدًا أنه من الضروري أن نكون على نفس درجة هذه المهرجانات.

وتابع أن المهرجان شارك به 100 فيلم من حول العالم، مؤكدًا أن صناعة السينما أصبحت مختلفة بشكل كامل عن الماضي مع تطور التكنولوجيا عل مر العصور، مؤكدًا أن مهرجان القاهرة يوجد به لجنة على أعلى مستوى، ويوجد به ورش عمل ومحاضرات، كما أن المخرج الكبير بيلا تار كن من ضمن الحاضرين.

وأوضح أنه كان من المهم تكريم الفنان الراحل سمير صبري في مهرجان القاهرة السينمائي، وكذلك الفنانة مها أبو عوف والفنان هشام سليم، مشيدًا بالفنانة لبلبة التي تم تكريمها بالمهرجان نظرًا لمجهوداتها الكثيرة في السينما؛ حيث أنها بدأت العمل وهي بعمر 5 سنوات.

وأكد أنه يتم تكريم الفنانين بناءً على معايير معينة؛ وليس هباءً أو بشكل غير منضبط، لافتًا إلى أن رسالة المهرجان تمثلّت في أن يربط المهرجان نفسه بالآخر، ووجود تواصل وقبول مع الآخرين، مؤكدًا أن مهرجان القاهرة فني وليس سياسيًا؛ وينأى بنفسه عن الصراعات السياسية؛ أي أنه عالم له علاقة بالفن والجمال.