اليورو والإسترليني يسجلان ارتفاعًا اليوم أمام الجنيه المصري

الإثنين 14/نوفمبر/2022 - 06:58 م

ارتفعت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأثنين، حيث تشهد أسعار العملات تغيرات متتالية بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.

وسجل اليورو سعر 25.0834 جنيه للشراء، و25.1715 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار 24.3367 جنيه للشراء، و24.4533 للبيع، وفيما سجل الجنيه الإسترليني 28.7183 جنيهًا للشراء، و28.8178 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني سعر 3.3510 جنيه للشراء، و3.3642 جنيه للبيع، وبلغ الفرنك السويسري سعر 24.7686 جنيه للشراء، و24.8579 للبيع، ووصل سعر 100 ين اليابانى 16.6988 جنيه للشراء، و16.7562 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي ال 6.4713 جنيه للشراء، و6.5057 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى الي 78.6985 للشراء، و79.0292 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 6.5896 جنيه للشراء، و6.6419 جنيه للبيع.