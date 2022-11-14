استقرار أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 14/نوفمبر/2022 - 06:52 م

واصل سعر صرف الدولار استقراره في ختام تعاملات، اليوم الاثنين، في البنوك العاملة في مصر الحكومية والخاصة وسط ترقب لانتعاش خزينة البنك المركزي بقرض صندوق النقد الدولي بعد الحصول على الموافقة النهائية على مستوى المديرين .

وسجل أعلى سعر للدولار له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.42 جنيهًا للشراء، و24.45 جنيهًا للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك البركة عند مستوى 24.32 جنيهًا للشراء، 24.42 جنيهًا للبيع .. سعر الدولار اليوم في البنوك:

سعر الدولار فى البنك المركزي :

24.38 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.34 جنيه للشراء، 24.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

24.34 جنيه للشراء، 24.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

24.38 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

24.39 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى:

24.42 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.39 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.34 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.40 جنيه للشراء. 24.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.40 جنيه للشراء، 24.45 جنيه للبيع.