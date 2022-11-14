ننفرد بنشر التقرير الطبى الخاص بالفنان الأردنى المتوفى بمصر أشرف طلفاح

الإثنين 14/نوفمبر/2022 - 05:47 م

حصلت "البوابة نيوز"على صورة من التقرير الطبى الخاص بالفنان الأردنى المتوفى بمصر أشرف طلفاح، بعد نقله من شقته لمستشفى دريم للعلاج.

وكشف التقرير، أنه عند الأنتقال إلى المريض أشرف سليمان سالم طلفاح، فى شقته الخاصة ووجد ملقيا على الأرض وتم قياس النبض والأكسجين ووجد عقار dmt بيد المريض وتم تركيب انبوبة حنجرية، وعند الوصول الى المستشفى تم تركيب كانيولا وأعطاء أيبونيرفين وسحب معامل، وتبين انه يحتاج إلى النقل لقسم السموم فورا.

وأضاف التقرير أن المريض به علامات على الوجة والبطن والقدم اليسرى وورم باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم وجحوظ بالعينين وأشتباة نزيف بالمح "عد تناسق بؤبؤ العينين"، واشتباة نزيف بالصدر وأشتباة نزيف بالبطن.

وكشف مصدر مطلع تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الفنان الأردني اشرف طلفاح.

وقال المصدر إن الفنان الأردني نقل من داخل أحد الكمبوندات بمنطقة أكتوبر إلى مركز السموم بمعهد القصر العيني.

وأضاف المصدر أن جسد الفنان الأردني في أثناء نقله كان به بعض الكدمات والجروح ولا يعرف سببها حتى الآن سواء كانت اعتداء أم سقوط على الأرض.

وتابع المصدر أن المُتوفّى نقل لمركز السموم للتعامل مع مادة غير معلومة تناولها.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية متابعتها للحادث المفجع، حيث تتواصل مع السلطات الأمنية المصرية للوقوف على حيثيات الحادثة وتداعياتها.

ويتواجد في مصر شقيق الفنان الأردني لتحديد وقت نقل جثمانه ليتم دفنه في الأردن.