"اعترفت له بحبها لشخص آخر".. إحالة قاتل زوجته بدار السلام لمحكمة الجنايات

الإثنين 14/نوفمبر/2022 - 12:36 م

أحالت النيابة الكلية، بجنوب القاهرة، متهم بقتل زوجته ذبحاً، في دار السلام بعد اعترافها له بحب شخص آخر، الي محكمة الجنايات.

واستمعت نيابة حوادث الكلية، الي اعترافات متهم بقتل زوجته، بعد نحر عنقها إثر مشادة كلامية نشبت بينهما، واعترافها له بحبها لشخص اخر غيره.

وقال المتهم: إنه علي خلاف مع زوجته بشكل متكرر ويوم الواقعة انتظرها بالمنزل وحاول الإصلاح ما بينهم تعاملها معاملة حسنة، وطلبها ولكنها رفضت قربه منها أو إعطائه حقوقه الشرعية، فنشبت مشادة كلامية بينهما، ثم تطورت إلى مشاجرة وقامت بسبه، ثم أخبرته بأنها على علاقة بشخص آخر وتحبه، فثار وجن جنونه واستل سكين من المطبخ ثم انهار عليها بالضرب وفر هاربا.

وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وعرضه علي الطب الشرعي لأخذ عينة دماء للتأكد من خلوها من أية عقاقير أو مواد مخدرة.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المجني عليها، لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها ومضاهاة الإصابة، بالسلاح المستخدم وإمكانية أحداثه للإصابة، ثم التصريح بالدفن.

كشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بعثور الأجهزة الأمنية بقسم شرطة دار السلام علي جثة سيدة مقتولة داخل مسكنها، بغرفة نومها، وتبين من التحقيقات والتحريات أن الجاني هو الزوج، إثر مشاجرة نشبت بينهم، وتم القاء القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.