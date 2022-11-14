نيفين جامع تلتقي وزير المؤسسات الصغيرة بالجزائر لبحث سبل التعاون في دعم ريادة الأعمال

الإثنين 14/نوفمبر/2022 - 11:54 ص

التقت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ياسين المهدي وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والصغيرة في الجزائر، خلال زيارتها لدولة الجزائر للمشاركة المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمشروعات الصغيرة المنعقد هناك، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين مصر والجزائر تعزيز أوجه التعاون في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة.

وجرى اللقاء بحضور السفير مختار وريدة سفير مصر في الجزائر، والمستشار التجاري ياسر قرني رئيس المكتب التجارى المصري بالجزائر.

وأكدت جامع، خلال اللقاء على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهيئة المناخ التشريعي اللازم لنمو قطاع المشروعات الصغيرة وجعل البيئة الاستثمارية في مصر أكثر جاذبية لتحفيز الشباب على البدء في أعمالهم الخاصة أو التوسع في المشروعات القائمة بالفعل وذلك من خلال إصدار قانون خاص بتنمية المشروعات تضمن حزمة كبير من المزايا والتيسيرات والاعفاءات الضريبية.

وأشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن دعم مجال ريادة الأعمال يعد على رأس استراتيجية جهاز تنمية المشروعات، لما له من أهمية في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات ينفذ استراتيجية مرنة وميسرة لتلبية احتياجات الشباب خاصة للمشروعات الجديدة وذات الطبيعة الابتكارية، وذلك من خلال تصميم منتجات تمويلية تناسب هذه الاحتياجات.

وأوضحت جامع، أن القانون أتاح فرص جادة للمشروعات الناشئة والابتكارية حيث يقدم مختلف أوجه الدعم لحاضنات ومسرعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز قادر على المنافسة في الأسواق.

وأكدت جامع، حرص جهاز تنمية المشروعات على التنسيق وتعزيز أوجه التعاون المشترك مع جميع الشركاء إقليميا لدفع معدلات النمو في مجال ريادة الأعمال ودفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة من خلال تبادل الخبرات وتوقيع الاتفاقيات والبروتوكولات وتعزيز التبادل التجاري البيني وتحقيق التكامل الاقتصادي إقليميا.

وفي نهاية اللقاء وجه ياسين المهدي وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والصغيرة في دولة الجزائر الدعوة نيفين جامع لحضور فعاليات المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة المقرر عقده في الجزائر ديسمبر المقبل.