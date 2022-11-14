هند عاكف تحتفي بنجوم الفن بصورهم على فستانها بمهرجان القاهرة

الإثنين 14/نوفمبر/2022 - 02:21 ص

خطفت الفنانة هند عاكف، الأنظار على السجادة الحمراء، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 بإطلالة غريبة لفتت أنظار المتابعين.

وظهرت الفنانة بمهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة غريبة بين الحضور، إذ ارتدت فستانا طويلا، ومطبوعا عليه صورتها وبعض الفنانين المشهورين.

وعرض في افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، The Fablemen، إخراج ستيفن سبيلبرغ، بطولة غابرييل ليبل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش، إيزابيل كاسمان، كوبر دودسون، تأليف ستيفن سبيلبرغ وتوني كوشنر وإخراج ستيفن سبيلبرغ.