اليوم.. عزاء الفنان سامي فهمي بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية

الإثنين 14/نوفمبر/2022 - 07:12 ص

أعلنت أسرة الفنان الراحل سامي فهمي عن موعد ومكان العزاء، والمقرر إقامته اليوم بدار مناسبات مسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية عقب صلاة المغرب.

وتوفي صباح الأحد الفنان سامى فهمى بعد صراع مع المرض وهو أحد النجوم الذين برعوا فى تقديم أعمال فنية ناجحة وشقيقته الفنانة عايدة فهمي.

الفنان سامي فهمي عرفه الجمهور من خلال أدائه لدور سلطان في المسلسل الشهير “حكايات ميزو” عام 1970 أمام الراحل سمير غانم.

ترك التمثيل وهاجر لأمريكا 30 عاما، وأنشأ سلسلة مطاعم ولقب بـ “ملك الأكلات الخفيفة» فأصبح عمدة المصريين بنيويورك.

وبدأ نشاطه الفني منذ عام 1969 عندما شارك في مسرحية “القاهرة في ألف عام” مع سعيد صالح وفيما بعد قدم على خشبة المسرح مرة أخرى عام 1979 مسرحية “الدخول بالملابس الرسمية” مع سهير البابلي وأبو بكر عزت.

وشارك في عدة مسلسلات أهمها “حكايات ميزو، فرصة العمر، برج الحظ، على هامش السيرة، الأيام، زينب والعرش، ومحمد رسول الله” كما قدم في السينما عدة أفلام ومنها “زائر الفجر، ميعاد مع سوسو، الشك يا حبيبي، اعتداء، لست شيطانا ولا ملاكا”.

وآخر ما قدمه كان مسلسل “الصياد والحب” مع سمير غانم و”عش المجانين” مع محمد عوض عام 1983.