مدير "تعليم القليوبية" تتفقد مدارس إدارة غرب شبرا الخيمة

الأحد 13/نوفمبر/2022 - 11:41 ص

تفقدت اليوم سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انتظام سير العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وكان في استقبالها خالد الشربيني مدير عام الإدارة التعليمية، وتفقدت مدرسة الشرقاوية الابتدائية والشرقاوية الإعدادية بنات بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية وتفقدت الفصول التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة والملعب وأكدت توافر الأمن والسلامة داخل الملعب وتوافر طفايات الحريق داخل حجرات الأنشطة والادوار.

وحرصت خلال الجولة، على الاطمئنان علي سير العملية التعليمية بالمدارس ، ومتابعة تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالمدارس.

وشهدت الجولة، مناقشة بين سماح مدير المديرية والطلاب وعدد من المعلمين داخل الفصول الدراسية، للتأكيد على ضرورة بذل الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية، وتطوير الأداء التدريسي داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية بشكل أسرع.