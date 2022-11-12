رئيس تحرير «البوابة نيوز» تحاور المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: «كوب 27» فرصة ثمينة لإنقاذ الكوكب.. إدارة بايدن جادة في تمويل مشروعات مجابهة تغيرات المناخ ودعم مصر بـ500 مليون دولار خير دليل

السبت 12/نوفمبر/2022 - 09:30 م

“الآن وقت التنفيذ لإنقاذ كوكبنا.. لم يعد هناك وقتًا للجدال والمناقشات، أمريكا جادة جدا في دفع تعهداتها المالية للدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية”، هذه التصريحات الحاسمة، جاءت على لسان سام وربرج المتحدث الرسمي الإقليمي للخارجية الأمريكية في حوار مهم، أجرته الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ “كوب 27 - Cop27” بمدينة شرم الشيخ، وإلى نص الحوار:

ـ بداية.. كيف تري كلمة الرئيس الأمريكي في قمة المناخ Cop27.. ودلالات دعم مصر بـ٥٠٠ مليون دولار لإقامة مشروعات مجابهة التغيرات المناخية؟

هذا الحدث يعتبر من أهم الأحداث التي تتعلق بمجابهة التغيرات المناخية، وهذه فرصة كبيرة تجمع القادة ونحن لدينا إمكانية المساعدة المالية لكافة المشاركين، ونحن هنا لوضع نظام مالي جديد لتقديم هذه المساعدة، ونحن شاهدنا كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدين والتي أوضحت أنه يوجد اهتمام بالغ بقضايا المناخ وتقديم ٥٠٠ مليون دولار لمصر خير دليل.

ـ الولايات المتحدة واحدة من الدول الصناعية الكبرى التي تساهم بنسبة كبيرة في انبعاثات الكربون. ما خطتكم لتقليل هذه الانبعاثات؟

أمريكا ستسعي بكل قوة لتقليل الانبعاثات الصادرة عنها، وستتحمل المسئولية وتساهم في مبادرات توفير المساعدات المالية والتكنولوجية، وهذا دورنا، نحن سوف نخطو خطوات جادة في هذا الامر.

ـ هل نتحدث الآن عن تعهدات جادة سواء من حيث التمويل أو أي مساعدات أخرى للدول الأكثر تضررا، أم يمكننا أن نرى تراجعًا عن تنفيذ هذه التعهدات كما حدث من إدارة ترامب؟

إدارة بايدن ملتزمة إلتزام كامل بتوفير الدعم المالي وإقامة مشروعات تساهم في تقليل الانبعاثات، وأعتقد أن كافة المؤسسات في أمريكا ستوافق علي هذه الخطوات، وهذا أمر ديمقراطي وأعتقد أن الإدارة الامريكية تعلن دعمها لأي مشروعات تجابه التغيرات المناخية وهذا أمر طبيعي لأنه حان الوقت لذلك، فلم يعد لدينا متسع من الوقت لمزيد من المناقشات حول هذا الأمر، فقد حان الآن وقت التنفيذ لإنقاذ كوكبنا.

ـ هل قد نري فرض عقوبات علي بعض الدول غير الملتزمة؟

فرض عقوبات علي الدول صعب تطبيقه نظرا لأنه لا يوجد ضوابط، فمن الجهة التي ستفرض العقوبات؟، العالم لديه يقين واضح بأن هناك تغير مناخي وأصبح هذا واقع، ونحن ليس لدينا الكثير من الوقت وعلينا بدء إجراءت سريعة، وهذه القمة فرصة ثمينة ويجب على قادة العالم أن ينجو بالفرصة واستغلالها.

ـ في ظل انعقاد هذه القمة.. هناك حرب روسية أوكرانية قائمة تساهم بشكل كبير في خروج انبعاثات تضر المناخ.. كيف تري هذا الأمر؟

أعتقد أن هناك وفدا روسيا ممثلا في هذه القمة وآخر أوكراني، وبالتأكيد دارت محادثات عن هذه المخاطر المناخية التي تسببها الحرب بشكل عام، ونحن لا نتحدث باسم أي وفود، لكن أري أن هناك جهود يقوم بها جون كيري مبعوث المناخ لدي الأمم المتحدة علي المستوى الدولي من أجل توحيد كافة الجهود مع كافة الأطراف من أجل استغلال الفرصة والعمل علي وضع نظام قوي يواجه التغيرات المناخية.

رئيس تحرير “البوابة نيوز” مع المتحدث الرسمي الإقليمي للخارجية الأمريكية

ـ حدثني عن رويتكم لدور مصر في مجابهة التغير المناخي؟

مصر تلعب دورا كبيرا جدا في ملف التنمية المستدامة والاستثمارات المصرية في المشروعات المتعلقة بالمناخ ومصر تعمل علي تنسيق مع كافة الجهات في الأمم المتحدة، ويوجد تنسيق ثنائي بين القاهرة والولايات المتحدة في مشروعات مثل التصحر والتكيف في المناخ، وهي مشروعات كبيرة تحتاج إلى تمويل، ومن هنا فإن التنسيق بين مصر والولايات المتحدة تاريخي.

هذا بالاضافة إلى أننا نرى أن مصر لديها إرادة حقيقية في العمل علي محاربة التغيرات المناخية، وهذا ليس فقط من أجل التحضير لهذا المؤتمر أو هذه القمة ولكنه عمل ممتد منذ سنوات عديدة.