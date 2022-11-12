قمة المناخ.. رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو يشارك بجلسة بالمنطقة الزرقاء في قمة المناخ COP27

السبت 12/نوفمبر/2022 - 08:00 م

عمرو سليمان يشارك بجلسة بالمنطقة الزرقاء في قمة المناخ COP27.. ويعرض رؤية ماونتن فيو في تطبيق التنمية المستدامة عبر تطبيق علم السعادة

نظمت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري-إحدى كبرى شركات التطوير العقاري- جلسة نقاشية تحت عنوان "تعزيز سبل الرفاه-التصميم من أجل الناس والكوكب"، بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ حتى يوم 18 نوفمبر الجاري.

تعد هذه هي ثاني جلسة تنظمها شركة ماونتن فيو، على هامش قمة المناخ COP 27، بهدف تسليط الضوء على الرؤية الفريدة للشركة في تطبيق التنمية المستدامة من خلال توفير الرفاه للأفراد عبر نشر علم السعادة، إضافة إلى عرض جهود الشركة في الحد من التغير المناخي من خلال تصميم المشروعات لتراعي الظروف البيئية المحيطة، والاعتماد على التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل لترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم إدارة الموارد الطبيعية.

شارك في الجلسة النقاشية المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، وكلًا من النائبة الدكتورة سحر عطية، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وأستاذ الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة، والدكتورة هند فروح، أستاذ البيئة والتنمية المستدامة بمركز بحوث الإسكان والبناء ومدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة بمشروع الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة فيكتوريا بوروز، مدير برنامج تقدم المباني صفرية الكربون، المجلس العالمي للأبنية الخضراء، وأدار الجلسة المعماري أحمد العريان، أستاذ الهندسة المعمارية – جامعة القاهرة والعضو المنتدب للشئون الهندسية لشركة سالوس جلوبال.

وتناولت الجلسة النمو المضطرد في الطلب على العقارات في مصر، وأهمية تبني المطورين رؤية لتوفير الرفاه للعملاء لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة صحية للسكان وحل أي مشاكل تواجههم.

وخلال كلمته بالجلسة، عرض المهندس عمرو سليمان، جهود شركة ماونتن فيو في إنشاء مشروعات سكنية يتوافر بها كل معايير الاستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الشركة تعاقدت خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس عام 2015 بمدينة شرم الشيخ على إنشاء مشروعي iCity التجمع الخامس وiCity أكتوبر على مساحة إجمالية 1000 فدان بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، ونجحت الشركة في إنشاء المشروعين وفقًا لمعايير الاستدامة سواء في التصميم والذي يراعي الظروف البيئية، أو في تخصيص مساحات خضراء واسعة لخفض الانبعاثات للحفاظ على صحة السكان أو في تدوير المخلفات للحد من التلوث البيئي، ليصبح مشروع iCity أول تطبيق لمفهوم المدينة المستدامة في مصر عبر تطبيق علم السعادة، ويحظى سكان المشروع بحياة صحية، سعيدة ومستدامة.

وأكد "سليمان"، أن نجاح ماونتن فيو في إنشاء أول مشروع عقاري وفقًا للمعايير العالمية وأفضل المواصفات البيئة تماشيًا مع معايير التنمية المستدامة، شجع شركات التطوير العقاري إلى تبني خططًا مماثلة مما ساهم في تحقيق قيمة مضافة للقطاع العقاري المصري، كما ساهم في جذب المشترين الأجانب الراغبين في السكن بمشروعات عقارية مستدامة.