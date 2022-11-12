نسرين أمين لـ"لبوابة نيوز": أخوض عملًا سينمائيًا بشخصية مطربة شعبية

السبت 12/نوفمبر/2022 - 04:47 م

كشفت الفنانة نسرين أمين عن مشاركتها في عملين مختلفين خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك في بطولة فيلم “رهبة، وأيضًا مسلسل ”حرب الجبالي".

وأكدت نسرين أمين في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": انضممت منذ شهرين لفيلم"رهبة"، وأجسد خلاله شخصية شيرين شقيقة أحمد الفيشاوي، والتي تعمل كمطربة شعبية". كما أضافت أنها انتهت من تصوير مسلسل "حرب الجبالي" الذي أستمر تصويره لأكثر من ثلاث شهور.

فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، بيومي فؤاد، مصطفي غريب، سما إبراهيم، وعدد آخر من النجوم، وإخراج رضا عبد الخالق، وتدور أحداثه في إطار كوميدي شعبي.

وتابعت نسرين: “ أنتظرعرض مسلسل حرب الجبالي الذي انتهيت من تصويره منذ أيام قليلة، وأجسد خلاله دور أميرة وهي زوجة أحمد رزق”. مسلسل "حرب الجبالى" مكون من 45 حلقة ، ويضم عدد كبير من النجوم من أبرزهم أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.