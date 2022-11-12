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السبت 12 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

قمة المناخ.. نواب ونائبات قادمات: مصر الوجهة الأولى للسائحين حول العالم

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن الدولة المصرية نجحت بكل فخر في تنظيم مؤتمر المناخ COP27 وأن مصر تعتبر الآن هي الوجهة الأولى لجميع السائحين حول العالم.

وأضافت في بيان اليوم أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، ومشاركته في قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس قوة وحيوية العلاقات الثنائية وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتابعت أن الرئيس السيسي أطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ما يحظى به الملف الحقوقي في مصر من مزايا وتطورات، يأتي من ضمنها إطلاق استراتيجية لحقوق الإنسان، ولجنة للعفو الرئاسي للنظر في القوائم التي تستحق الإفراج.

وأشارت إلى أن مؤتمر المناخ يبرز الدور المصري باعتبار أن مصر لديها علاقات قوية مع جميع الدول، إذ أنها تبذل جهودا كبيرا عالميا وإقليميا للعمل على الحد من تأثيرات التغير المناخي وتقليص أسباب زيادة الاحتباس الحراري.

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