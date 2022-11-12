قمة المناخ.. كيري: توجه لاستخدام الغاز المصري وتصديره لأوروبا لتلبية احتياجات قطاع الطاقة

السبت 12/نوفمبر/2022 - 01:09 م

أكد مبعوث الرئاسة الأمريكي للمناخ جون كيري اليومً أن هناك توجها لاستخدام الغاز الذي ينتج في مصر وتصديره للدول الأوروبية لتلبية احتياجات قطاع الطاقة لديهم، مشيرًا إلى أن مصر تتحدث دائمصا عن الطريقة المثلى لتقليل الانبعاثات، وتحاول أن تقلل استخدام الوقود الأحفوري.

وقال كيري -في مؤتمر صحفي على هامش أعمال الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) المنعقد في شرم الشيخ- إن الولايات المتحدة أعلنت دعم مشاريع الطاقة في مصر والمنصة الوطنية التي أطلقتها لدعم المشروعات الخضراء، مضيفا أن الولايات المتحدة تحاول الوفاء بالالتزامات الخاصة بهدف 2030 ومساعدة الدول الأخرى؛ لكي تقوم بواجبها بشأن مواجهة تغير المناخ، عن طريق الاستفادة من التكنولوجيات المنتشرة في كل أنحاء العالم.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى إجراءات جديدة لتخفيض انبعاثات الميثان في كل أنحاء العالم، موضحا أنه في العام الماضي أطلق التعهد الخاص بالميثان والذي يتناول تقليل الانبعاثات بحلول 2030.

وأضاف كيري أن هناك الكثير من الجهود الدولية تبذل لتقليل انبعاثات الكربون، كما يتم ضخ الأموال اللازمة لدعم جهود الدول النامية في ذلك، ومساعدة الدول الاكثر ضعفا حتى تستطيع تحمل مواجهة الازمة المناخية.

وتابع: نتحدث عن مضاعفة المساعدة الخاصة بالتكيف من 50 مليون دولار إلى نصف مليار دولار هذا العام، ونحن أيضا أعلنا سلسلة من الشراكات في شرم الشيخ، والتي تشجع العمل وتعظم وتوسع رقعة التمويل ".