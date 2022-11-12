تواصل الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

السبت 12/نوفمبر/2022 - 08:58 ص

ارتفعت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت وسجل عيار 21 بدون مصنعية 1256 جنيهًا للجرام.

وسجل عيار 18 نحو 1077 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب 9885 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 1435 جنيهات.

ومنذ تحرير سعر الصرف تشهد الأسعار حالة من الارتفاع الشديد متأثرًا بقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وتحرير سعر صرف الجنيه.

وعلى الصعيد العالمي، تشهد الأسعار ارتفاعات متتالية الذهب أمس مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام الفيدرالي الأمريكي بتشديد سياسته النقدية أيضا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا.