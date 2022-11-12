أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

السبت 12/نوفمبر/2022 - 08:55 ص

واصلت أسعار الدولار استقرارها في بداية تعاملات اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 نظرا لإجازة البنوك.

وسجل الدولار اليوم في البنك المركزي عند الشراء 24.3634، وللبيع 24.4406، في البنك الأهلي 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع، ووصل سعره داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 24.39 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.44.

و سجل سعر الدولار داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.4300 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 24.4500، وفي بنك كريدي أجريكول إلى 24.34 جنيه للشراء، والبيع 24.44.