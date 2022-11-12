قمة المناخ.. باحث دكتوراه في السياسة المناخية الدولية: نحتاج لتضامن عالمي لحل أزمة التغيرات الجوية

السبت 12/نوفمبر/2022 - 06:10 ص

قال ماكس فان دورسون، باحث دكتوراه في السياسة المناخية الدولية جامعة فاجينينجن، خلال مشاركته بقمة المناخ المناخ cop27 بشرم الشيخ، إن أحد أهم الأشياء التي نحتاجها هو التضامن العالمي، حتي تتمكن الدول النامية من هذا التحول لابد من وجود تمويل مناخي يساعدها على ذلك.

وأضاف دورسون في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": "أظن أن هناك عاملان مميزان في هذه القمة، أولا: المناقشات الدائرة حول الخسائر والأضرار، وهو الأمر الذي طالما سعت الدول النامية أن تضعه علي أجندة الحوارات عدة مراة في ظل مقاومة الدول الغنية.. وآخيرا تم ذلك، بقي أن نري ماذا ستتمخض عنه مناقشات الوفود بشأن هذا الأمر..والأمر الثاني المميز في هذه القمة، هو نقاشات الوفود بشأن برامج التكيف الجديدة والطموحات المتعلقة بها. وهو أمر أعتقد أنه بالغ الأهمية خصوصا خلال العقود القادمة.