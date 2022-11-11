ads
السبت 12 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شيرين عبدالوهاب: كتبت كتابي على حسام حبيب

شيرين وحسام
شيرين وحسام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها سعيدة بحب الناس الذي ظهر خلال الفترة الأخير وذلك علي الرغم من الظروف التي تمر بها البلد، قائلة: أنا حلوة خالص ومفيش حد بيحبه الناس وميبقاش كويس"، لافتة إلى أنه خلال الفترة الجارية بصحة جيدة ولكنها لازلت تخضع للعلاج النفسي.

وأضافت شيرين عبدالوهاب خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأيام التي مرت بها خلال الأيام الماضية كانت صعبة جدًا، قائلًا: أنا شوفت أيام صعبة لان اتخذت علي إخونها.

وقالت شيرين عبدالوهاب، إن المستشفى كانت جيدة جدًا ومريت بأيام جيدة بعد فترة البداية التي كانت صعبة، مؤكدة أنه تنازلت علي كل القضايا التي كانت لها علي أخوها، معلنة:" تم كتب كتابي على حسام حبيب، قائلًا: أنا بشكر صحافة بلدي وبشكر الأقلام اللي كتبت أي كلمة في حقي"

شيرين عبدالوهاب كتب كتاب شيرين وحسام عقد قران شيرين وحسام الفنانة شيرين عبدالوهاب