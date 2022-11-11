شيرين عبدالوهاب: كتبت كتابي على حسام حبيب

الجمعة 11/نوفمبر/2022 - 11:31 م

أكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها سعيدة بحب الناس الذي ظهر خلال الفترة الأخير وذلك علي الرغم من الظروف التي تمر بها البلد، قائلة: أنا حلوة خالص ومفيش حد بيحبه الناس وميبقاش كويس"، لافتة إلى أنه خلال الفترة الجارية بصحة جيدة ولكنها لازلت تخضع للعلاج النفسي.

وأضافت شيرين عبدالوهاب خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأيام التي مرت بها خلال الأيام الماضية كانت صعبة جدًا، قائلًا: أنا شوفت أيام صعبة لان اتخذت علي إخونها.

وقالت شيرين عبدالوهاب، إن المستشفى كانت جيدة جدًا ومريت بأيام جيدة بعد فترة البداية التي كانت صعبة، مؤكدة أنه تنازلت علي كل القضايا التي كانت لها علي أخوها، معلنة:" تم كتب كتابي على حسام حبيب، قائلًا: أنا بشكر صحافة بلدي وبشكر الأقلام اللي كتبت أي كلمة في حقي"