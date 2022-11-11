62 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال أسبوعين

الجمعة 11/نوفمبر/2022 - 08:18 م

ربحت البورصة المصرية قرابة 62 مليار جنيه في أقل من أسبوعين حتى جلسة أمس الخميس ، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2٪ وارتفع راسمال البورصة إلى 782.063 مليار جنيه مدعوما بمشتريات المستثمرين المحليين والأجانب.



وبعد أسبوع على رفع أسعار الفائدة في مصر. اكتسبت سوق الأسهم حوالي 43 مليار جنيه، وبذلك وصلت القيمة السوقية إلى مستوى 763 مليار جنيه ، وهو الأسبوع الثاني على التوالي من المكاسب لسوق الأسهم. وأغلق أمس محققًا أرباحًا بلغت حوالي 19 مليار جنيه ، ليصل إجمالي رأس المال إلى 782.063 مليار جنيه

وفي نهاية الجلسة الأخيرة من الأسبوع أمس الخميس ، انخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.21٪ ليسجل 11756 نقطة ، كما انخفض مؤشر العائد الإجمالي EGX30 بنسبة 0.33٪ إلى مستوى 4800 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 1.89٪ إلى 2،092 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر EGX70 وهو مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95٪ إلى 2،231 نقطة ، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.32 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر EGX100 إلى مستوى 2231 نقطة. . الوصول إلى مستوى 2231 نقطة. الوصول إلى مستوى 3275 نقطة.