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الجمعة 11 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

لماذا نفي ملك ايطاليا فيكتور إمانويل إلى مصر ومات ودفن فيها 70 عاما؟

ملك إيطاليا فيكتور
ملك إيطاليا فيكتور إمانويل
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 في مثل هذا اليوم 11 نوفمبر 1869م، ولد ملك إيطاليا فيكتور إمانويل الذى نفى الى مصر ومات ودفن فيها 70 عاما.
وحمل “إمانويل” العديد من الألقاب منها ملك إيطاليا “1900 – 1946” إمبراطور إثيوبيا “1936 - 1943” ملك ألبانيا، “1939 – 1943”، المارشال الأول لامبراطورية إيطاليا.

وشهد طوال فترة حكمه الطويلة الحربين العالميتين الأولى والثانية، إضافة إلى صعود وسقوط الفاشية وانتهاء الملكية في بلاده.
وأصبح تاريخيًا آخر ملوك مملكة إيطاليا عقب استفتاء شعبي جاء بنتيجة 54% لصالح تحويل إيطاليا إلى جمهورية.

لجأ إلى مصر وأقام في مدينة الإسكندرية التي توفي فيها في 28 ديسمبر عام 1947، ودفن بها خلف كاتدرائية سانت كاترين بالمدينة، وقد أطلق اسمه على ميدان من أهم ميدان الإسكندرية بمنطقة سموحة بحي سيدي جابر.
وبعد ذلك و في سرية تامة تم صباح الاحد 17 ديسمبر 2017م، نقل رفات الملك الايطالى فيكتور عمانويل على متن طائرة عسكرية ايطالية سى 130 من مطار برج العرب الدولى بالاسكندرية وحمل الرفات فى صندوق خشبى ملفوف فى علم ايطاليا.

ملك إيطاليا فيكتور إمانويل ايطاليا المارشال الأول لامبراطورية إيطاليا الحربين العالميتين الأولى والثانية