تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية

الجمعة 11/نوفمبر/2022 - 04:08 م

استقرت أسعار العملات العربية أو الأجنبية امام الجنيه المصري اليوم الجمعة على نفس أسعار أمس الخميس، وتشهد أسعار العملات تغيرات متتالية بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.

وسجل الدولار سعر 24.3157 جنيهًا للشراء 24.4154 جنيه للبيع ، وسعر اليورو 24.2367 جنيهًا للشراء، 24.3233 للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني 27.7524 جنيهًا للشراء،27.8574 جنيهًا للبيع.

وبلغ اليوان الصيني سعر 3.3510 جنيه للشراء و 3.3642 جنيه للبيع ، و الفرنك السويسري سعر 24.7686 جنيهًا للشراء، 24.8579 للبيع ، و سعر 100 ين اليابانى 16.6988 جنيهًا للشراء، 16.7562 جنيهًا للبيع



وعلى مستوى العملات العربية ، ارتفع سعر الريال السعودي ال 6.4713 جنيهًا للشراء، 6.4943 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى الي 78.6985 للشراء و 79.0292 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 6.5896 جنيهًا للشراء، 6.6419 جنيه للبيع