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الجمعة 11 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار تواصل استقرارها فى البنوك

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استقرت أسعار الدولار في تعاملات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 نظرا لاجازة البنوك .

سجل الدولاراليوم في البنك المركزي عند الشراء 24.3634، وللبيع 24.4406.
بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.

في بنك مصر سجل 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار صباح اليوم داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 24.39 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.44.
وداخل مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 24.4300 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 24.4500.
ووصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 24.34 جنيه للشراء،  والبيع 24.44.

اسعار الدولار الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار أجازة البنوك مركز