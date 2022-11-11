قمة المناخ| اليوم.. الرئيس الأمريكي يلقي خطابه بقمة المناخ "cop27"

الجمعة 11/نوفمبر/2022 - 02:31 م

أعلنت رئاسة مؤتمر Cop27 ان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن سيلقي خطابا اليوم في الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ التغيير (COP 27).

وأوضحت رئاسة المؤتمر أنه سيتم إلقاء خطاب الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 في القاعة العامة لنفرتيتي الساعة 16.45 مساءً، مع الأخذ بعين الاعتبار سعة الغرفة، وسلامة وأمن جميع المشاركين في الفعالية.

وسيناقش خلال خطابه الجهود المبذولة للبناء على العمل غير المسبوق من قبل الولايات المتحدة للحد من الانبعاثات الضارة، وتعزيز مكافحة تغير المناخ العالمي ومساعدة الفئات الأكثر ضعفًا على بناء القدرة على الصمود أمام تأثيرات المناخ.