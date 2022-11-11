الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ووحدتين إداريتين ومخابز بمدينتي أكتوبر وطيبة الجديدتين

الجمعة 11/نوفمبر/2022 - 01:00 م

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية ومحل بنشاط مخبز بمساحات تتراوح من (19م2 : 38م2) بالسوق التجارية قطعة 5 بالمجمع الخدمي 1 بمنطقة سكن لكل المصريين غرب المطار، ووحدتين إداريتين بمساحة (٣٠م٢) للوحدة بمنطقة ربوة أكتوبر، وكذا طرح 5 محال تجارية وصيدلية ومحلين بنشاط مخبز بمساحات تتراوح بين (33م2 : 67م2)، بمنطقة ربوة أكتوبر بالأسواق (۲ ، 5 ، 6 ، 7 ، ۸)، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 23/11/2022.

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية طيبة الجديدة – المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، أنه تم طرح 8 محال تجارية بمساحات تتراوح من (١٤ م٢ : ٣٢ م٢) بمختلف المناطق بمدينة طيبة الجديدة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 4/12/2022.