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الجمعة 11 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ووحدتين إداريتين ومخابز بمدينتي أكتوبر وطيبة الجديدتين

وزير الاسكان
وزير الاسكان
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أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية ومحل بنشاط مخبز بمساحات تتراوح من (19م2 : 38م2) بالسوق التجارية قطعة 5 بالمجمع الخدمي 1 بمنطقة سكن لكل المصريين غرب المطار، ووحدتين إداريتين بمساحة (٣٠م٢) للوحدة بمنطقة ربوة أكتوبر، وكذا طرح 5 محال تجارية وصيدلية ومحلين بنشاط مخبز بمساحات تتراوح بين (33م2 : 67م2)، بمنطقة ربوة أكتوبر بالأسواق (۲ ، 5 ، 6 ، 7 ، ۸)، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 23/11/2022.

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية طيبة الجديدة – المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، أنه تم طرح 8 محال تجارية بمساحات تتراوح من (١٤ م٢ :  ٣٢ م٢) بمختلف المناطق بمدينة طيبة الجديدة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 4/12/2022.

مزاد علني الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مدينة ٦ أكتوبر