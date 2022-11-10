تعرف على آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي

الخميس 10/نوفمبر/2022 - 11:02 م

للباحثين عن موعد انتهاء سداد فاتورة التليفون الأرضي، فق تبقى 4 أيام على انتهاء فترة السماح المحددة من الشركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة التليفون الأرضي، التى تنتهي رسميًا يوم الإثنين 14 نوفمبر 2022.

وبعد هذا الموعد، تبدأ الشركة في تحويل الخط للعمل بنظام الاستقبال للعملات غير المسددين من يوم 15 نوفمبر، على أن يتم منع الاستقبال والاتصال وفرض غرامة تأخير اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر.

طرق الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي

وتوجد طريقتان للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777 من الأرضي، أو عبر الإنترنت من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

وتوجد عدة طرق وأماكن مختلفة لدفع فواتير التليفون الأرضي، منها مكاتب البريد،و سنترالات الشركة، وخدمة فودافون كاش، والدفع الإلكتروني عبر موقع شركة WE.

كما يمكن السداد أيضًا عبر ماكينات ATM، التابعة لبنكي الأهلي المصري وCIB، أو خدمة ممكن أو خدمة أمان، أو خدمة خدماتي، أو خدمة مصاري، أو خدمة سداد، أو خدمة Bee.

كيف تحسب غرامة عدم سداد الفاتورة

تُحتسب الغرامة بواقع 1.5%، شهريًا من إجمالي الفاتورة بقيمة حد أدني 10 جنيهات اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر 2022، ويتم قطع الحرارة بعد 4 شهور من عدم السداد، على أن يتم سحب الخط بعد 7 شهور.