الدولار يتراجع 2% مقابل العملات الأجنبية

الخميس 10/نوفمبر/2022 - 10:04 م

سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجع مقابل العملات الأجنبية، خلال تداولات اليوم الخميس، بنسبة تزيد عن 2.04%، ليتراجع إلى مستوى 108.22، على الرغم من صعود الأسهم الأمريكية والعملات الرقمية والذهب .

وسجل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال أكتوبر، تراجعا إلى 7.7% مقابل توقعات بتباطؤه إلى 8% من مستويات 8.2% التي كان سجلها في سبتمبر وذلك على أساس سنوي .

وفي تعاملات الخميس في السوق العالمي؛ قفز مؤشر ناسداك أكثر من 5.8% مضيفًا 600 نقطة دفعة واحدة، كما صعد مؤشر داو جونز بنسبة تزيد عن 2.78%، ليربح أكثر من 903 نقطة دفعة واحدة، فيما ارتفع مؤشر وإس آند بي 500 بنسبة 4.41%.

واستفادت البورصات الأوروبية من الصعود الحاد في سوق الأسهم الأمريكي اليوم، حيث صعد “داو جونز” بأكثر من ألف نقطة خلال الجلسة، مع ارتفاع ناسداك بأكثر من 5%.