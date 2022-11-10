تحرك طفيف.. سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات نهاية الأسبوع

الخميس 10/نوفمبر/2022 - 07:12 م

شهد سعر الدولار اليوم الخميس، فى نهاية التعاملات المسائية، ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة، بنحو قرشين أو ثلاثة قروش.

حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 24.35 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع، مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16.3 % خلال أكتوبر.

أسعار الدولار في البنوك المصرية :-

البنك المركزي المصري

24.35 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

24.4 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

24.32 جنيه للشراء، 24.37 جنيه للبيع.

بنك مصر

24.32 جنيه للشراء، 24.37 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

24.35 جنيه للشراء، 24.42 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

24.37 جنيه للشراء، 24.42 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي

24.32 جنيه للشراء، 24.42 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

24.4 جنيه للشراء، 24.42 جنيه للبيع.