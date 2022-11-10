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الخميس 10 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ندوة بطب بيطري كفر الشيخ لتعزيز جهود العمل التطوعي بمبادرة حياة كريمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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نظمت كلية الطب البيطري اليوم الخميس، ندوة بعنوان "تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، بمشاركة الدكتور أحمد سليم  عضو مؤسسة حياة كريمة ، إسلام طه معاون المحافظ  لشؤون الاستثمار، الدكتور ماهيتاب كساب عضو مؤسسة حياة كريمة، وإشراف الأستاذ الدكتور رشدي شوقي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث - منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة .
جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إبراهيم عميد كلية الطب البيطري، والدكتور شوقى عبد الهادى عميد الكلية السابق رؤوساء الأقسام العلمية، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ،وحضورطلاب من مختلف الفرق الدراسية .
ورحب  عميد الكلية بالحضور وقال إن الندوة تستهدف نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الكلية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قري ومراكز الجمهورية؛ بجانب منحهم فرصة للتطوع والمشـاركة في المشـروع القومي حياة كريمـة.
أجرى المتحدثون تعريف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصـري "حياة كريمة" لطلاب كلية الطب البيطري، وإطلاعهم علي الجهود التنموية المبذولة؛ وأكد المتحدثون أن مبادرة حياة كريمة أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، والذي يهدف إلى إحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا.

ئيس عبد الفتاح السيسى اسماعيل أعضاء اسم