قمة المناخ.. شاهندة عبدالرحيم تشكر منظمي Cop27 بعد عودة السماعة المفقودة: "شباب يفرح"

الخميس 10/نوفمبر/2022 - 01:51 م

توجهت الكاتبة الصحفية شاهندة عبدالرحيم،نائب رئيس تحرير البوابة نيوز، بالشكر للشباب المنظمين لمؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك.

وكتبت نائب رئيس تحرير البوابة نيوز: “شكرا شباب مصر اللي يفرح، امبارح ضاعت مني سماعة الهاتف الخاصة بي، وكل الصحفيين الزملاء عارفين أهميتها بالنسبة لنا إيه في شغلنا بالذات في تفريغ الحوارات خاصة لو كانت بالإنجليزي أو أي لغة تانية، بتكون محتاج تسمع وتركز جدا وانت بتفرغ أو حتي وانت بتستضيف الضيوف، بيكون افضل يتكلموا منها عشان الصوت يكون واضح”.



وأضافت: “سألت وقالولي روحي مكتب المفقودات روحت النهاردة بصراحة بدون ذرة أمل، ولكن المفاجأة إني دخلت لقيت شابين يفرحوا حنين حسام خريجة اعلام واحمد حسن خريج اقتصاد وعلوم سياسية، استقبلوني بابتسامة عريضة وقولتلهم علي السماعة قالولي هل ليها لون مميز، قولتلهم أيوه كان cover ليها لونه بنفسجي، وبالفعل قالولي جاتلنا مكنتش مصدقة.. بجد شكرا مصر الكبيرة علي التنظيم الاكثر من رائع شكرا شباب مصر الجميل".

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