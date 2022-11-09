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الخميس 10 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الذهب
سعر الذهب
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استقرت أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء فى الأسواق بحسب الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية بعد أن شهدت تراجعا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، الصباحية  في ظل هبوط طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق العالمية قد ارتفعت بنحو 2%  تلامس أعلى مستوى لها في شهر، وتجاوز مستوى 1700 دولار،  بفعل تراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية.

 اسعار  الذهب الأن فى السوق المصري 

الأوقية :  1714  دولارا. 
سجل ذهب عيار ٢١ :   1224    جنيها.
سجل ذهب عيار ٢٤ :   1399  جنيها.
سجل ذهب عيار ١٨ :  1049  جنيها.
سجل ذهب عيار ١٤ :   818.3 جنيه؟
سجل سعر جنيه ذهب  قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة  9792  جنيها.

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