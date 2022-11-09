تعرف على أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 09/نوفمبر/2022 - 08:37 م

استقرت أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء فى الأسواق بحسب الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية بعد أن شهدت تراجعا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، الصباحية في ظل هبوط طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق العالمية قد ارتفعت بنحو 2% تلامس أعلى مستوى لها في شهر، وتجاوز مستوى 1700 دولار، بفعل تراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية.



اسعار الذهب الأن فى السوق المصري



الأوقية : 1714 دولارا.

سجل ذهب عيار ٢١ : 1224 جنيها.

سجل ذهب عيار ٢٤ : 1399 جنيها.

سجل ذهب عيار ١٨ : 1049 جنيها.

سجل ذهب عيار ١٤ : 818.3 جنيه؟

سجل سعر جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 9792 جنيها.