عبدالله: محمد جراح يجدل في مصنع الأصنام بين التسجيل والتخييل

الثلاثاء 08/نوفمبر/2022 - 11:58 م



عقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، مساء اليوم، ندوة نقدية لمناقشة رواية (مصنع الأصنام) للكاتب الروائي محمد جراح، بحضور الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والناقد الدكتور أيمن حماد، وأدار الندوة الكاتب والإعلامي عمرو الشامي.

وقال الدكتور يسري عبدالله: في روايته (مصنع الأصنام) يجدل الروائي محمد جراح بين التسجيل والتخييل في بنية متجانسة، يدفع بالماضي وعينه على الحاضر، يستدعي لحظة تاريخية مرتبكة من عمر الأمة المصرية، ويجعلها مركزا للسرد، الذي تتبادله أصوات رواة متعددين يحكي كل منهم جانبا من الحكاية من وجهة نظره.

وأضاف: إذا كان الفن اختيارا جماليا بالأساس، فإن الكاتب هنا يختار لحظته الروائية بوعي شديد، حيث عالم أمنحتب الرابع (اخناتون) وما قبله، وما بعده مباشرة، والصراع الدائر انذاك، والتنكيل بأخناتون ذاته، وبروز سلطة الكهنة على السطح، و الكاهن آي، ثم قدرة البطل حور محب على الإمساك بزمام الأمور، ووعيه بما يحيط بالعرش من فتن ومؤامرات.

ومحمد جراح كاتب وإعلامي ، وكان نائبا لرئيس الإذاعة المصرية، وصدرت روايته (مصنع الأصنام ) عن دار (مركز الحضارة العربية ) بالقاهرة، وتأتي بعد مجموعة من الأعمال الإبداعية للكاتب من بينها: (الشونة)، و(قراءة لرأس قديم)، و(صوب مياه دافئة)، و(الأيقونة)، و(رب البداوة)، وغيرها.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد،