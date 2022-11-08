"الصحة العالمية" تدعو لوضع الصحة في طليعة المفاوضات بشأن تغير المناخ

الثلاثاء 08/نوفمبر/2022 - 08:18 م

أكدت مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة نعيمة القصير، أن المنظمة ستدعو إلى وضع الصحة في صميم وطليعة المفاوضات بشأن تغير المناخ من خلال جناحها في المنطقة الزرقاء بالدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال افتتاح جناح المنظمة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة نعيمة القصير، ومدير الصحة والبيئة وتغير المناخ في المنظمة الدكتورة ماريا نيرا، وبمشاركة افتراضية من المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم.

وقالت القصير إن جناح المنظمة في المؤتمر سيقدم برنامجًا ثريًا من الأحداث حيث سيعرض الأدلة والمبادرات والحلول لتعظيم الفوائد الصحية لمعالجة تغير المناخ عبر المناطق والقطاعات والمجتمعات، لافتة إلى أن التغيرات المناخية تؤثر في صحة الإنسان، وكان لا بد من تضافر وتكاتف الجهود للحد من آثار التغيرات المناخية وتفعيل المبادرات الخضراء لتوفير حياة أكثر صحة وأمانًا للشعوب.

وأعربت عن فخرها باستضافة مصر لهذا المؤتمر العالم، مشيدة بالتجهيزات التى تمت بمستشفى شرم الشيخ الدولي لاستقبال مؤتمر المناخ بآليات متعددة، وعلى رأس تلك الآليات استخدام الطاقة الشمسية النظيفة، والتحول إلى مستشفى خضراء صديقة للبيئة، لتقديمها كنموذج واقعي خلال فعاليات المؤتمر لمواجهة مصر للتغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الحرارية.