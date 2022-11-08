قمة المناخ.. المشاركون في cop27 يشيدون بـ"البوابة نيوز": تغطية صحفية متميزة

الثلاثاء 08/نوفمبر/2022 - 06:31 م

أشاد المشاركون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ “cop27 ” بشرم الشيخ، بالتغطية المتميزة لجريدة “البوابة”، وموقع" البوابة نيوز"، لقمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، لافتين إلى أن التغطية بخمس لغات أتاحت للجميع مطالعة أخبار cop 27، والوقوف على تفاصيل الحدث أولا بأول.

كما أشاد المشاركون بوجود الصحيفة وانتشارها في شرم شيخ وفي أروقة قمة المناخ، حيت تواجدت في القاعات الرئيسية والفرعية في الاستراحات المخصصة.

وكما قامت "البوابة نيوز" بتغطية فعاليات مؤتمر شباب العالم بخمس لغات، كما قدمت خدمة جديدة بمناسبة عقد قمة المناخ في شرم الشيخ؛ حيث صدر عدد أمس الإثنين من الجريدة بخمس لغات، وهي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والتركية.

ويضم وفد “البوابة نيوز” في شرم الشيخ، الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم رئيس التحرير، وشاهندة عبد الرحيم نائب رئيس التحرير، ومحمد نصر سوبي الصحفي بقسم السياسة والبرلمان، وأبو الحسين غنوم الصحفي بقطاع الأخبار.