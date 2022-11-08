صحيفة أمريكية تختار أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة

الثلاثاء 08/نوفمبر/2022 - 12:40 م

اختارت مجلة "بيبول" كريس إيفانز بطل فيلم "كابتن أميركا" أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة لعام 2022 .

وقال إيفانز، البالغ من العمر 41 عاما، إن اللقب يبدو وكأنه شكل غريب من التباهي المتواضع، ومع ذلك، كنت حريصا على مشاركة ذلك الخبر مع أكبر معجبي، وهي والدتي.

وأضاف ستكون أمي سعيدة للغاية إنها فخورة بكل ما أفعله ولكن هذا شيء يمكنها التباهي به حقا

وعلى الرغم من الجوائز العديدة التي نالها في هوليوود، فإن نجم "الرجل الرمادي" لديه تطلعات خارج التمثيل، تشمل الزواج والأبوة.

وأضاف بعض الأشياء تريدها لك وحدك، أو لعائلتي وأصدقائي فقط، الجانب الأكثر إمتاعا في حياتي المهنية الآن هو الشعور بالأمان بما يكفي للابتعاد عن الضغوط والاسترخاء، أشعر أن لدي قدرا أكبر من الحرية في قضاء بعض الوقت بعيدا عن الصناعة وما زلت أعثر على مشاريع ستشبع رغبتي الإبداعية عندما أعود .

وفي حين لم يتعود إيفانز بعد على الوصف الجديد، فقد أخبر"بيبول" بأنه سينظر باعتزاز إلى هذا اللقب عندما يصبح عجوزا.