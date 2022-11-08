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الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الكويتية تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الإثنين، على ارتفاع مؤشرها العام 49.04 نقطة، ليصل إلى مستوى 7475.48 نقطة، بنسبة ارتفاع 0.66 في المئة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 187.5 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 10491 صفقة، بقيمة 52.3 مليون دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس بنبسة بلغت 0.13 في المئة، مايعادل 7.15 نقاط، ليصل عند مستوى 5541.84 نقطة، من خلال تداول 107.7 ملايين سهم، عبر 4474 صفقة، بقيمة 11.13 مليون دينار.
كما زاد مؤشر السوق الأول 70.90 نقطة، ليبلغ مستوى 8390.65 نقطة، بنسبة ارتفاع 0.85 في المئة، من خلال تداول 79.8 مليون سهم، عبر 6017 صفقة، بقيمة 41.16 مليون دينار.
ونزل مؤشر (رئيسي 50) 15.03 نقطة، مانسبته 0.26 في المئة، ليصل إلى مستوى 5678.82 نقطة، من خلال تداول 86.10 مليون سهم، عبر 2999 صفقة، بقيمة 9.8 ملايين دينار.
 

بورصة الكويت ارتفاع