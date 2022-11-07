قمة المناخ.. لليوم الثاني على التوالي "البوابة" تغطي COP 27 بخمس لغات

الإثنين 07/نوفمبر/2022 - 11:17 م

كادتها، وكما قامت "البوابة" بتغطية فعاليات مؤتمر شباب العالم بخمس لغات، تقدم جريدة البوابة" لليوم الثاني على التوالي، خدمة جديدة بمناسبة عقد قمة المناخ في شرم الشيخ؛ حيث يصدر عدد غدٍ الثلاثاء من الجريدة بخمس لغات، وهي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والتركية.

وتتيح "البوابة"، لقرائها في أنحاء العالم معرفة كل ما يتعلق بأخبار مؤتمر المناخ cop27 ، المنعقد بشرم الشيخ باللغات المختلفة ، من خلال منصاتها الإلكترونية التي تصدر بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية.

https://www.thereference-paris.com/

http://www.theportal-center.com/

http://en.ledialogue.news/

https://www.lareference-paris.com

http://tr.ledialogue.news/

https://www.diereferenz-paris.com/

وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، والتي تستمر لمدة أسبوعين في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، بعد تسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، قال رئيس مؤتمر قمة المناخ؛ وزير الخارجية سامح شكري: إن مصر لن تدخر جهدا في قيادة العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ.

وعملت الحكومة المصرية، على تزيين مدينة شرم الشيخ حيث مقر انعقاد فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، باللون الأخضر استعدادا لاستقبال 40 ألف مشارك سجلوا لحضور الحدث، وفق البيانات الرسمية.

ومن المقرر، أن يشارك أكثر من 120 من قادة العالم في قمة COP27 هذا العام، ومن بين الحضور الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيصل إلى شرم الشيخ في 11 نوفمبر الحالي.

في المقابل، سيغيب قادة عن القمة، حيث لم يدرج الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القائمة المؤقتة للمتحدثين، فيما أكد كل من الرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أنهما لن يحضرا القمة.

وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022 للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.