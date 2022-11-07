سعر الذهب اليوم الإثنين 7 نوفمبر بالسوق المصرية

الإثنين 07/نوفمبر/2022 - 11:24 ص

شهدت أسعار الذهب، في مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 7-11-2022، استقرارا ملحوظا، حيث سجل عيار 21 في محلات الصاغة 1229 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الأثنين

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1229 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1053 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 819 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلب من قِبل المصريين نحو 1405 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب 9832 جنيهًا بالسوق المحلية.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 43 ألف جنيه، فيما سجل كيلو الذهب نحو 1404 آلاف جنيه.

وقالت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات شهر أكتوبر عند مستوى 1116 جنيهًا، وتراجع لمستوى 1075 جنيهًا، ولامس مستوى 1250 جنيهًا بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار بالأسواق الموازية، بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بنسبة 2 %، ثم تراجع نسبيًا مع نهاية الشهر ليختتم التعاملات عند مستوى 1206 جنيهات.