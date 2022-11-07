أسعار الدولار اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022

الإثنين 07/نوفمبر/2022 - 10:30 ص

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها في بداية تعاملات اليوم الاثنين، في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري وسجل أعلى سعر له في بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي – المصري لتنمية الصادرات عند مستوى 24.25 جنيهًا للشراء، و24.30 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار أقل سعر لصرف الدولار في بنوك البنك الأهلي المصري - مصر عند مستوى 24.15 جنيهًا للشراء، و24.25 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري:

24.23 جنيه للشراء، 24.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:

24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:

24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى:

24.18 جنيه للشراء، 24.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:

24.25 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني:

24.20 جنيه للشراء. 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.25 جنيه للشراء، 24.30 جنيه