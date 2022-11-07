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الإثنين 07 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها في بداية تعاملات اليوم الاثنين، في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري  وسجل أعلى سعر له في بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي – المصري لتنمية الصادرات عند مستوى 24.25 جنيهًا للشراء، و24.30 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار أقل سعر لصرف الدولار في بنوك البنك الأهلي المصري - مصر عند مستوى 24.15 جنيهًا للشراء، و24.25 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري:

24.23 جنيه للشراء، 24.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:
24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:
24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:
24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى:
24.18 جنيه للشراء، 24.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:
24.25 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:
24.20 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني:
24.20 جنيه للشراء. 24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
24.25 جنيه للشراء، 24.30 جنيه

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