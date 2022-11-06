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الأحد 06 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار تواصل استقرارها في معظم البنوك

دولار
دولار
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ارتفع سعر صرف الدولار، اليوم الأحد، مقابل الجنيه 10 قروش، فيما استقر السعر في 9 بنوك مع بداية التعاملات. 

وتمثلت أسعار الدولار اليوم على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع

بنك مصر: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي: 24.21 جنيه للشراء، و24.29 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.25 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع

بنك البركة: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع

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