أسعار الدولار تواصل استقرارها في معظم البنوك

ارتفع سعر صرف الدولار، اليوم الأحد، مقابل الجنيه 10 قروش، فيما استقر السعر في 9 بنوك مع بداية التعاملات.
وتمثلت أسعار الدولار اليوم على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع
بنك مصر: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع
البنك العربي الأفريقي: 24.21 جنيه للشراء، و24.29 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.25 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع
بنك البركة: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع